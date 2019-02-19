​В Югре вновь выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников

За неделю с 11 по 17 февраля общая заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре снизилась на пять процентов, но эпидемический порог превышен на десять процентов. Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, кроме школьников. Среди детей от 7 до 14 лет показатель вырос на 4,5 процента.

В округе разобщены три колледжа в Березовском районе, Урае и Мегионе, закрыты девять детсадов и 34 школы. Превышения среднеокружной заболеваемости отмечается в Белоярском районе, Нефтеюганске, Урае, Кондинском, Березовском районах, Нижневартовске, Сургуте и Покачах.

«С целью слежения за структурой циркулирующих вирусов за прошедшую неделю проведено 2151 исследование 1030 пациентам. Доля положительных находок от числа исследований составила 9,48 процента, из которых грипп А (Н1N1) 16,66 процента, грипп А (Н3N2) – 39,21 процента, не субпированные вирусы гриппа – 39, процента, грипп В – 0,49 процента, РС-вирусы – 1,96 процента, парагрипп – 0,49 процента», - уточнили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что ранее был отменен карантин по гриппу и ОРВИ в школах Ханты-Мансийска и Сургута.