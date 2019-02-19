Пожар в Ханты-Мансийске унес жизнь женщины

В Ханты-Мансийске произошел пожар на улице Кирова. Во время прибытия пожарных огнем были охвачены несколько жилых домов, а жители самостоятельно эвакуировались.

«Сообщение о пожаре поступило достаточно поздно. Огонь успел распространиться на все строения. Обстановка осложнялась сильным задымлением. Горел газ, который выходил из газопровода, подходящего к дому. К тому же в помещениях раздавались хлопки – это от высокой температуры взрывались газовые баллоны. Существовала угроза распространения огня на соседние участки», – рассказывает руководитель тушения пожара Антон Бычков.

В одном из домов на месте происшествия была обнаружена погибшая женщина.

Огонь уничтожил жилой дом и три жилых балка.

На устранение пожара специалистам потребовалось более трех часов. Было задействовано 28 человек и 6 единиц техники.

По данным ОТРК «Югра», все пострадавшие получат финансовую помощь. Администрация города выплатит им по 50 тысяч рублей. Такая поддержка положена тем, кто попал в экстремальную жизненную ситуацию.