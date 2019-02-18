​В технопарке высоких технологий Югры назначен новый амбициозный руководитель

Директором технопарка высоких технологий Югры стал Артем Столяров. Решение о назначении озвучена на заседании окружного правительства, передает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Артем Столяров сообщил, что в числе приоритетных задач на новой должности стоит выведение учреждения в топ ключевых технопарков России», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, новый руководитель планирует привлекать в округ новые технологии, капитализировать затраты на развитие приоритетных инновационных проектов, налаживать взаимодействие с компаниями региона.

Ранее 31-летний Столяров был начальником Регионального центра инжиниринга.