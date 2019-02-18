​Десятки домов в Югре исключат из программы капремонта

Из программы капитального ремонта в Югре исключены трех- и четырехквартирные дома. Решение принято на заседании правительства округа, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Всего запланировано к исключению из программы 89 таких домов», - приводит слова главы региона окружной департамент общественных и внешних связей.

Также изменен срок для направления предложений о проведении ремонта собственникам квартир: существующий сегодня срок 1 октября предлагается заменить 1 мая.

Документ направлен в думу округа.