​В Югре работают 89 ледовых переправ — погода позволяет не снижать их грузоподъемность

В Югре открыли все 89 ледовых переправ — 52 межмуниципальных и 37 технологических. С учетом толщины льда на межмуниципальных сезонных дорогах установлена допустимая нагрузка до 30 тонн.

«Толщина льда на переправах сегодня от 65 до 150 сантиметров, при этом для безопасного проезда 30-тонной техники требуется минимум 55 сантиметров», — отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Руслан Галимов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре подчеркнули, что с начала года происшествий на официальных переправах не зарегистрировано.