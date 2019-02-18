​Югра поднялась в рейтинге регионов России с самым высоким качеством жизни

Югра по итогам 2018 года улучшила свои позиции в рейтинге регионов России с самым высоким качеством жизни, поднявшись с девятого на восьмое место. Округ стабильно входит в топ-10 списка, составляемого экспертами РИА «Новости».

В этом году регион набрал 60,1 балла из 100 возможных. Специалисты оценивают субъекты страны по уровню доходов населения, состоянию рынка труда, безопасности проживания, демографической ситуации и другим показателям.

Топ-10 остаются неизменными несколько лет. Это - Москва, Санкт-Петербург и Московская область. «Эта тройка регионов возглавляет рейтинг в течение уже многих лет, и, по мнению авторов исследования, в ближайшие годы данная ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга», - отмечает РИА «Новости».

В десятку входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Липецкая и Калининградская области. На регионы из топ-10 приходится около половины суммарного ВРП регионов, 40 процентов оборота розничной торговли страны и около 40 процентов инвестиций в основной капитал.

Замыкают рейтинг Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.