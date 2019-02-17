В Югре впервые за 10 лет вырос объем добычи нефти

Первый раз за десять лет в ХМАО выросли показатели добычи нефти, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время Российского инвестиционного форума в Сочи. Интервью с ней представило РИА Новости:

"Впервые, начиная с 2008 года, в нашем регионе зафиксировано не падение добычи нефти, не замедление темпов падения, а рост. В 2018 году добыча нефти выросла на 1,5 миллиона тонн и составила по итогам года 236,5 миллиона тонн", - отметила Комарова. По ее мнению, добиться этого получилось благодаря новым инновационным проектам и снижению административных барьеров.