​В Югре в 2019 году построят 900 тысяч квадратных метров жилья

В 2019 году в Югре запланировано к вводу 900 тысяч квадратных метров жилья. Об этом на совещании руководителей профильных ведомств и глав муниципальных образований западной части округа заявил директор департамента строительства Андрей Кривуляк.

«Муниципалитеты настроены на выполнение плана и четко понимают, как они будут его выполнять. И наша главная цель – строить для людей. Не просто коробки, а комфортные дома, с продуманной городской средой, чтобы каждому югорчанину было удобно и уютно в таком жилье», - приводит слова чиновника департамент общественных и внешних связей.

Как ранее сообщало siapress.ru, к 2024 году в Югре должны ввести 5 251 000 квадратных метров жилья. Снести за этот период планируют 750 000 квадратных метров аварийного жилья. В выполнении этой задачи окружные власти рассчитывают на поддержку федерального центра.

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