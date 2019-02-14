​Врачам Ханты-Мансийска удалось спасти жизнь школьнице, выпавшей с 11 этажа

Состояние школьницы, пережившей падение с 11 этажа, улучшается. Об этом сообщается в паблике «Правительство Югры» во «ВКонтакте».

«Лечебные мероприятия оцениваем как эффективные. Динамика положительная. Ребенок в сознании, находится под наблюдением врачей отделения реанимации. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме», — сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Стоит напомнить, утром 13 февраля пятиклассница упала с высоты 11 этажа на улице Ямская в Ханты-Мансийске . Девочка была госпитализирована в ОКБ города с тяжелыми травмами. В произошедшем разбираются следователи.