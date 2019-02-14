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​В Югре чиновники провалили тест на хакер-устойчивость

Почти половина чиновников Югры открыли сомнительные письма и попались на удочку хакеров. Таковы результаты эксперимента, который над своими коллегами провели специалисты окружного департамента информационных технологий.

По словам директора ведомства Павла Ципорина, чиновники совершили самую распространенную ошибку - открыли фейковые письма, а некоторые даже скачали предложенный файл. Если бы хакеры были настоящими, компьютер мог быть заблокирован, а личные данные похищены.

Кибербезопасность и импортозамещение в сфере программного обеспечения обсуждается в Югорском НИИ информационных технологий. «Наша главная задача - нарастить югорские компетенции, чтобы мы своими силами смогли обеспечить безопасность тех данных, которые обрабатываются в наших государственных информационных системах», - рассказал Ципорин ОТРК «Югра».

Всего в эксперименте департамента приняли участие 92 чиновника, не прошли тест 46 человек.


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14 февраля в 15:05, просмотров: 387, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
14 февраля в 17:26
Надо еще на хейтер-устойчивость тест.
Трубецкой не пройдет.
Но зато у него полиграф есть.

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