​В Югре чиновники провалили тест на хакер-устойчивость

Почти половина чиновников Югры открыли сомнительные письма и попались на удочку хакеров. Таковы результаты эксперимента, который над своими коллегами провели специалисты окружного департамента информационных технологий.

По словам директора ведомства Павла Ципорина, чиновники совершили самую распространенную ошибку - открыли фейковые письма, а некоторые даже скачали предложенный файл. Если бы хакеры были настоящими, компьютер мог быть заблокирован, а личные данные похищены.

Кибербезопасность и импортозамещение в сфере программного обеспечения обсуждается в Югорском НИИ информационных технологий. «Наша главная задача - нарастить югорские компетенции, чтобы мы своими силами смогли обеспечить безопасность тех данных, которые обрабатываются в наших государственных информационных системах», - рассказал Ципорин ОТРК «Югра».

Всего в эксперименте департамента приняли участие 92 чиновника, не прошли тест 46 человек.