​Наталья Комарова рассказала, сколько миллиардов из федерального бюджета Югра получит на нацпроекты

В 2019 году Югра рассчитывает получить на реализацию национальных проектов почти четыре миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом заявила журналистам глава региона Наталья Комарова в кулуарах Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.
«До четырех миллиардов рублей в 2019 году из федерального бюджета», - ответила губернатор корреспонденту ТАСС на соответствующий вопрос.
При этом, по словам Комаровой, для достижения установленных нацпроектами показателей региону необходимо выработать эффективные решения с учетом местной специфики.
По поручению президента России Владимира Путина до 2024 года в стране предстоит реализовать нацпроекты в сфере демографии, культуры, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, международной кооперации и экспорта.
Безопасность в Сургуте. Проект «ДУМать и решать». Выпуск XII // ONLINE 15 февраля в 16:00