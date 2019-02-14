​Наталья Комарова рассказала, сколько миллиардов из федерального бюджета Югра получит на нацпроекты

В 2019 году Югра рассчитывает получить на реализацию национальных проектов почти четыре миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом заявила журналистам глава региона Наталья Комарова в кулуарах Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.

«До четырех миллиардов рублей в 2019 году из федерального бюджета», - ответила губернатор корреспонденту ТАСС на соответствующий вопрос.

При этом, по словам Комаровой, для достижения установленных нацпроектами показателей региону необходимо выработать эффективные решения с учетом местной специфики.

По поручению президента России Владимира Путина до 2024 года в стране предстоит реализовать нацпроекты в сфере демографии, культуры, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, международной кооперации и экспорта.