​В Югре оштрафовали коллекторов, которые ошиблись с номером телефона должника

Коллекторское агентство «Сентинел Кредит Менеджмент» должно будет заплатить 50 тысяч рублей за незаконное взаимодействие с третьим лицом по вопросу возврата просроченной задолженности. Такое решение принял суд, заявление в который поступило от управления судебных приставов по Югре.

«К нам обратился житель Ханты-Мансийска с жалобой на действия сотрудников коллекторского агентства «Сентинел Кредит Менеджмент», которые необоснованно осуществляли телефонные звонки и направляли смс-сообщения с требованиями возврата просроченной задолженности, образовавшейся у другого гражданина», - рассказали в пресс-службе окружного УФССП.

Действие коллекторов признал неправомерным Арбитражный суд Югры. Однако в «Сентинел Кредит Менеджмент» посчитали, что они не виноваты, потому что не знали, что номер телефона, по которому они настойчиво звонят, не принадлежит должнику. Однако попытка обжаловать решение суда первой инстанции успехом не увенчалась.