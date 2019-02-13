​Школы Ханты-Мансийска открылись после карантина

В Ханты-Мансийске учебные заведения перешли на обычный режим работы. Такое решение было принято на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Однако, массовые спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях по-прежнему рекомендовано ограничить», - отметили в мэрии.

Школьники города были переведены на дистанционное обучение из-за вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас ситуация стабилизировалась. По данным окружного управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе заболеваемость среди школьников снизилась на 49 процентов. Общая заболеваемость - на 15 процентов.

Стоит отметить, что в сургутских школах карантин по гриппу и ОРВИ действует до 15 февраля.