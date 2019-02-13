​В Ханты-Мансийске из окна 11 этажа выпала школьница. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии

Утром в среду, 13 февраля, в Ханты-Мансийске на улице Ямская из окна 11 этажа выпала пятиклассница. Девочка госпитализирована в ОКБ города с тяжелыми.
«Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, тяжёлое, ребенок находится в реанимации в ОКБ города Ханты-Мансийска. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий в реанимационном отделении, врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка», - цитирует сообщение окружного департамента здравоохранения паблик «Правительство Югры» во «ВКонтакте».
На месте происшествия работает следственная группа.
О налоговых долгах сургутян расскажет начальник отдела урегулирования задолженности Сургутской ИФНС Алена Биктирякова // ONLINE 14 февраля в 15.00