​В Ханты-Мансийске сотрудников кожвендиспансера подозревают в мошенничестве

В Ханты-Мансийске следователи подсчитывают ущерб, нанесенный департаменту здравоохранения Югры незаконной деятельностью двух сотрудников окружного кожно-венерологического диспансера.

На данный момент известно, что в 2017-2018 годах одной из сотрудниц диспансера систематически начислялись премии, которые женщина передавала подозреваемым по их указанию.

«Кроме этого, по данным следствия, в течение нескольких месяцев женщина вообще не осуществляла трудовую деятельность, тем не менее выплаты заработной платы и премий продолжались с последующей передачей денег подозреваемым. В результате противоправных действий департаменту здравоохранения округа причинен материальный ущерб, сумма которого будет установлена в ходе расследования», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уголовное дело о мошенничестве расследуют сотрудники СКР совместно с коллегами из ФСБ.