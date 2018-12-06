​В Ханты-Мансийске из горящего жилого дома спасли четырех человек

В четверг, 6 декабря, в 10.30 на улице Рознина в Ханты-Мансийске произошел пожар в жилом доме. На месте происшествия работали 11 пожарных расчетов.

«На момент прибытия в районе пятого и шестого этажей наблюдается дым. Эвакуировано 22 человека, из них четверо спасены. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ШУ МЧС по Югре.

Судя по снимкам с места происшествия, огнем было охвачено чердачное помещение - пламя уничтожило кровлю.

На ликвидацию пожара ушло полчаса.

По предварительной версии, причиной пожара стали нарушения при эксплуатации электрооборудования.