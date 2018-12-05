​В Ханты-Мансийском районе в ДТП погиб человек

Около 14.00 в среду, 5 декабря, на автодороге «Ханты-Мансийск – Тюмень» в районе поселка Горноправдинск столкнулись MANи УАЗ.
«По предварительным данным в ДТП пострадали два человека, водитель УАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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