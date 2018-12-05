​В Ханты-Мансийском районе в ДТП погиб человек

Максим Казарновский: «Каждый сотый или даже каждый пятидесятый человек, встреченный нами на улице – ВИЧ-положительный»

Интервью с лаборантом-исследователем факультета фундаментальной медицины МГУ Максимом Казарновским о том, что общего может быть у ВИЧ с чумой, как он работает и почему российские методы борьбы с инфекцией не работают