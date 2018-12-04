​Назван претендент на пост председателя суда Югры

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала на должность председателя суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павла Шкилева. Соответствующая информация размещена на сайте ВККС.
В данный момент Шкилев занимает пост заместителя председателя суда Югры. Бывший председатель окружного суда Владимир Бабинов ушел в отставку 1 июля. С тех пор обязанности руководителя исполняет Шкилев.
Также ВККС рекомендовала на должность главы арбитражного суда Югры заместителя председателя арбитражного суда Ямала Дениса Лисянского. Нынешний председатель Геннадий Стоякин покинет пост 22 февраля.