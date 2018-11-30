​В восьмой Югорской биеннале примут участие сотрудники ведущих музеев страны

В Ханты-Мансийске в рамках окружного культурного форума с 4 по 6 декабря состоится восьмая всероссийская Югорская полевая музейная биеннале. В мероприятии примут участие более 150 человек, в числе которых – сотрудники ведущих музеев России и Югры, доктора, кандидаты наук, научные сотрудники, представляющие девять институтов Российской академии наук, а также представители 11 высших школ из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Томска.

«Особым гостем мероприятия станет кандидат наук, этнограф, лингвист, директор дома-музея имени Антала Регули и дома народного творчества Эстер Рутткаи-Миклиан из венгерского города Зирц. В рамках всероссийской научно-практической конференции «Роль полевых исследований в сохранении историко-культурного и природного наследия Югры и России», он представит доклад, посвященный этнографическим исследованиям, а также презентует выставку выставки «Одиссея Антала Регули», - рассказали в департаменте общественных и внешних связей округа.

Проводится мероприятие для распространения и расширенияопыта использования в музейной практике результатов палеонтологических, археологических, этнографических, естественнонаучных, историко-бытовых и других экспедиций. В его программе - целый ряд заседаний, лекций, презентаций. Завершится Югорская полевая музейная биеннале 6 декабря подведением итогов и принятием резолюции.