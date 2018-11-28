​Хантымансиец украл ящик с пожертвованиями для бездомных животных

Полицейские Ханты-Мансийска задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в краже.
Мужчина днем пришел в зоомагазин, увидел деньги в ящике для пожертвований, которые собирает общественное движение помощи животным «Ковчег», и решил вернуться в торговую точку после ее закрытия.
«Взломав двери тамбура, он проник в помещение и похитил с благотворительного ящика денежные средства, после чего скрылся с места преступления. Похищенное потратил на личные нужды», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
Добычей злоумышленника стали 2 500 рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Спорт на районе. Начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Руслан Марценковский // ONLINE 29 ноября в 14:00