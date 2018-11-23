Отчет губернатора Югры Натальи Комаровой о работе правительства послушают депутаты Госдумы и члены Совета Федерации

В субботу, 24 ноября, губернатор Югры Наталья Комарова выступит с отчетом о работе правительства округа.

«Наталья Комарова назовет ключевые результаты 2018, расскажет о приоритетных направлениях 2019 года, выступит с обращением к жителям, депутатам и представителям общественности, а также объявит тему года», - сообщается в паблике «Правительство Югры» во «ВКонтакте».

В пресс-службе думы региона отметили, что в предстоящем заседании регионального парламента планируют принять участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Тюменской областной Думы, члены правительства Югры, представители муниципальных образований автономного округа и общественных организаций.