​Власти Югры рассказали столичным ревизорам о сокращении количества наркопотребителей в округе

В Югре общая распространенность наркомании в расчете на 100 тысяч человек с 2017 года сократилась на 5,9 процента. Несовершеннолетних, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями», стало меньше на 38,1 процента.

Статистику озвучил первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин на заседании антинаркотической комиссии. В мероприятии принял участие руководитель межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета (ГАК) по вопросу оценки эффективности деятельности антинаркотических комиссий в регионах, заместитель начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Сергей Сотников. С 19 по 23 ноября межведомственная рабочая группа ГАКа оценивает работу антинаркотической комиссии округа, сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

На заседании также было отмечено, что в 2018 году на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ предусмотрено более 11 миллионов рублей. По словам директора департамента внутренней политики Югры Александра Скурихина, к маю 2019 года в регионе будет разработана концепция государственной антинаркотической политики: «Цель ее - утверждение в обществе здорового и безопасного образа жизни на основе позитивных и жизнеутверждающих ценностей и идеалов, духовности и нравственности, гражданственности и патриотизма, уважения к закону, пресечение незаконного оборота наркотиков».

Кроме того, планируется расширить меры поддержки СО НКО, в том числе религиозных организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании, реабилитации и ресоциализации наркозависимых, антинаркотической пропаганде.