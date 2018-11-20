​Сыщики Ханты-Мансийска завершили расследование уголовного дела об убийстве и расчленении казака // ВИДЕО

Жителю Курганской области грозит 15 лет лишения свободы за убийство казака. Преступление совершено 16 декабря 2017 года. Сегодня следователи сообщили о завершении расследования уголовного дела.

По версии следствия, обвиняемый и его жертва поссорились после собрания казаков, которое проходило в здании дома народного творчества в Ханты-Мансийске. Курганец несколько раз ударил топором оппонента по голове, от полученных травм последний скончался.

«Пытаясь скрыть убийство, обвиняемый расчленил тело и выкинул его фрагменты недалеко от здания. В дальнейшем, он был задержан сотрудниками полиции в Кургане, куда добрался на такси», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

После инцидента, директору охранного предприятия, в котором работал обвиняемый, следователем СКР внесено представление о принятии мер к устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. «Внесено требование организовать проверку трудовой деятельности всех подчиненных охранников, работающих на объектах в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в том числе на предмет наличия у них судимости, а также предоставить подробные разъяснения о процедуре приема и увольнения сотрудников ЧОПа. Рассмотрение представления находится под контролем следователя», - добавили в ведомстве.