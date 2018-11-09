​В Ханты-Мансийске Бюро судебно-медицинской экспертизы наказали за неправильное обращение с мусором

Природоохранная прокуратура оштрафовала Бюро судебно-медицинской экспертизы Ханты-Мансийска за нарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

«Установлено, что в Ханты-Мансийске казенное учреждение «Бюро судебно-медицинской экспертизы» складировало мусор в контейнеры в отсутствии надлежащего и специального отведенного места для временного хранения неутилизируемых отходов, в противоречие гигиеническим требованиям, установленным к предприятиям производства строительных материалов и конструкций», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В ведомстве рассчитывают, что штраф в 50 тысяч рублей научит сотрудников морга правильно обращаться с отходами.