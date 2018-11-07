​В Ханты-Мансийск снова едут федеральные чиновники обсуждать важный вопрос

В пятницу, 9 ноября, в Ханты-Мансийске председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев проведет заседание, посвященное вопросам разработки государственной программы повышения нефтеотдачи.
«В заседании примут участие заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, представители федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества», - сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Стоит отметить, что столица Югры этой осенью принимает уже второе мероприятие общероссийского масштаба. В конце октября президент России Владимир Путин провел в Ханты-Мансийске выездную сессию Совета по межнациональным отношениям.