​В Ханты-Мансийск снова едут федеральные чиновники обсуждать важный вопрос

​О ханжестве и «музыкальных барыгах»

Я, как и все, был знаком с песнями Сектора газа, Красной плесени, начинающего Ленинграда, но в мой плейлист все эти моральные уроды не попали — спасибо интуиции, только она меня тогда спасала