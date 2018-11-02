​В Ханты-Мансийске иномарка на «зебре» сбила 7-летнего ребенка

В четверг, 1 ноября, в 17.00 на перекрестке улиц Энгельса и Комсомольская 21-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan, сбил 7-летнего пешехода.

Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры. Ребенок получил травмы.



Фото: vk.com/gbdd86

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.