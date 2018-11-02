​Наталья Комарова ждет президента Сирии Асада в Югре в декабре

Президент Сирии Башар Асад может посетить Югру с официальным визитом в декабре. Об этом журналистам сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

«Мы работаем над декабрем <...> Планировался официальный визит», - цитирует главу региона ТАСС. При этом Наталья Комарова отметила, что сроки могут измениться.

В апреле 2018 года Наталья Комарова в составе российской делегации посетила Сирию. Губернатор Югры стала первым главой региона, посетившим страну с начала конфликта. Во время встречи Асад принял предложение посетить округ.