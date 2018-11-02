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​Наталья Комарова ждет президента Сирии Асада в Югре в декабре

Президент Сирии Башар Асад может посетить Югру с официальным визитом в декабре. Об этом журналистам сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

«Мы работаем над декабрем <...> Планировался официальный визит», - цитирует главу региона ТАСС. При этом Наталья Комарова отметила, что сроки могут измениться.

В апреле 2018 года Наталья Комарова в составе российской делегации посетила Сирию. Губернатор Югры стала первым главой региона, посетившим страну с начала конфликта. Во время встречи Асад принял предложение посетить округ.


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Сегодня в 09:06, просмотров: 404, комментариев: 29


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 09:49
Показательно, что «инновационный» регион, кормилицу страны посещает неадекватный диктатор из страны третьего мира
Моби
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Сегодня в 09:49
Даже не третьего
Швондер
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Сегодня в 10:13
Огосспадя..... Мы все спим?
Евгений Шепелев Моби
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Сегодня в 10:17
Знаком с ним, расскажи в чем неадекватность?
Моби Евгений Шепелев
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Сегодня в 10:26
Не, ну ты можешь называть адекватным авторитарного правителя из нищей страны без демократических институтов, в которой бармалеи друг с дружкой воюют
крокодил
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Сегодня в 11:26
Вообще-то Сирия до бойни была весьма зажиточной.
Моби крокодил
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Сегодня в 12:06
вообще-то до бойни никто и не знал про сирию
крокодил Моби
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Сегодня в 12:48
Сочувствую
Сергей Б Моби
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Сегодня в 12:50
Ваще-то про Сирию весь мир знал, когда твои предки еще по деревьям лазили, желуди собирали. Лучше про своего диктатора расскажи.
444 крокодил
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Сегодня в 12:59
Вообще-то в Сирии года с 1963-го действовало чрезвычайное положение. После 50 лет закручивания гаек крышку не могло не сорвать.
Сергей Б
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Сегодня в 13:06
Интересно, когда в Украине крышку сорвет? Это чё им еще 50 лет под Порошенком быть?
Едкий Шнырь
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Сегодня в 13:18
Ну здравствуйте мои либерастные зверушки. 444 - Сирия, как и Ливия были комфортными для своих граждан странами. Не без проблем, но была стабильность и мир. Пока твои хозяева туда не влезли со своей дермократией
Евгений Шепелев Моби
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Сегодня в 13:20
в Ливии то на отличненько порядок навели, достаток в каждом доме, войны нет и Европу от беженцев не колбасит, слава демократии, слава США
Будулай Алмазов
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Сегодня в 13:21
Асад не рвался к власти. Если правильно помню, он по профессии врач, и как Ким Чен Ына, его с детства к трону не готовили. Раз так сложилась жизнь, то он принял вызов и взял на себя ответственность. Можно относиться к нему по разному, но в личном мужестве ему и его жене не откажешь: когда осталось 10% территории, и бои шли в непосредственной близости, не смылся с деньгами в политическую эмиграцию, как поступили бы большинство из его критиков, а продолжал бороться. И вообще, когда берешься ругать кого-то, то попробуй поставить себя на его место. Например, уверен, что и ты на месте Сталина отправил бы своих детей на фронт (причем в пекло, а не по штабам слоняться), и (что еще труднее) своих приближенных тоже на такой же маневр сподобил?
Сергей Б
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Сегодня в 13:23
Визит Асада в Югру в любом случае колоритнее визита Путина будет.
Сергей Б Евгений Шепелев
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Сегодня в 13:29
Зачем далеко ходить, в Украине то как порядок навели.
Едкий Шнырь Сергей Б
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Сегодня в 13:35
Таки да... Порядок такой, что люди уже не знают куда им деться. Еще в 2008-2009 году, украинцы, которые экспатами приезжали работать в России (Центральные регионы) говорили, что наши 8-10 тысяч рублей - большие деньги на Неньке.
Евгений Шепелев Сергей Б
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Сегодня в 13:40
с Ливией все-таки поарядней пример было-стало.

ВВП на душу населения — 14 192 $.
На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице — 730 $.
…Зарплата медсестры — 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь — 20 000 $.
Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом — за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности — большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек — с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств — смертная казнь.
Квартирная плата — отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены — «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры — беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения — 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $
За время правления Каддафи было построено 20 тыс. км дорог, проведены искусственные реки для снабжения водой пустынных территорий, были построены нефтеперерабатывающие заводы, что дало тысячи рабочих мест. Но увы, Каддафи оказался диктатором. Зло повержено. Демократия-наши дни. До смерти Каддафи Ливия добывала порядка 1,6 млн баррелей нефти в сутки теперь 250, Если учитывать, что объекты нефтедобычи для этой страны являются главным источником доходов бюджета, а цены на нефть в последнее время падают, то для страны это состояние можно назвать катастрофическим. Большинство нефтедобывающих точек сегодня контролируют радикальные группировки, которые, кстати, подняли голову как раз после переворота и начала гражданской войны. Резкое ухудшение уровня жизни и инфляция. Экономика некогда самой богатой страны региона сегодня полностью разрушена. Несколько политических группировок, среди которых есть и отъявленные террористы — сторонники «Аль-Каиды», ведут борьбу за власть и ресурсы, а в тюрьмах до сих пор содержатся сотни политических заключённых — последователей Муаммара Каддафи.
Евгений Шепелев
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Сегодня в 13:42
За 3 года до своей смерти, в 2009 году, Муаммар Каддафи выступал на 64-й Генеральной ассамблее ООН. Вместо положенных 15 минут его выступление длилось полтора часа. Даже переводчик не выдержал и попросил замену. Его слова, сказанные с трибуны Генассамблеи 6 лет назад, сегодня приобретают новый смысл.

Совет Безопасности ООН Каддафи тогда назвал «советом по терроризму», обвинив организацию в том, что при её молчаливом согласии в мире было организовано 64 войны против малых стран, и ООН ничего не сделала, чтобы предотвратить это. «Великие державы терроризируют и запугивают третий мир, который живёт в условиях страха. Совет Безопасности не дал нам никакой безопасности. Только террор и санкции. Такой совет нужно назвать Советом террора», — заявил Каддафи.

Он потребовал тщательного расследования убийства Мартина Лютера Кинга и президента Кеннеди, а также обвинил Джорджа Буша и Тони Блэра в убийстве иракского лидера Саддама Хусейна. Каддафи покидал трибуну со словами: «Вы породили Гитлера, не мы. Вы преследовали евреев. И вы устроили холокост!».
Моби Сергей Б
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Сегодня в 13:53
о чем ты - 99 % тех, кто озабочен перед телевизором Сирией на карте её найти не смогут
Моби Евгений Шепелев
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Сегодня в 13:57
пока телевизор тебе не дал установку беспокоиться о сирии - тебе было плевать на бармалеев, её населяющих
Моби
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Сегодня в 14:00
и да - Югре лучше взаимодействовать с развитыми государствами, которые могут принести пользу округу технологиями и разработками, чем с невнятными бармалеями, которым нужна халява
444 Сергей Б
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Сегодня в 14:03
Вы бы лучше спросили себя, когда в России крышку сорвет. Вы же вроде в России живете, не в Украине.
Евгений Шепелев 444
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Сегодня в 14:04
Даже не надейся, а то долго 5 угол будешь искать)))
Будулай Алмазов Моби
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Сегодня в 14:05
Какое именно государство готово делиться именно технологиями? Все норовят с помощью своих технологий поучаствовать в освоении богатств Югры. То есть поучаствовать в "рыбалке", а не "удочками" делиться.
Евгений Шепелев Моби
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Сегодня в 14:07
"пока телевизор тебе не дал установку беспокоиться о сирии - тебе было плевать на бармалеев, её населяющих" мне и сейчас пофиг. Раздражвет что какое-то государство возомнило себя господином Земли и творит беспредел, под одобрительное подтявкивание шестерок
444 Будулай Алмазов
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Сегодня в 14:09
Асад власть получил по наследству. Чего ему рваться-то было? Ким Чен Ын тоже в Швейцарии учился не на тирана-упыря. А смелость... Сбежать Асаду было просто некуда. Никто бы его не принял. Вы себя еще на место Гитлера поставьте, с вас станется.
Евгений Шепелев 444
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Сегодня в 14:10
Ну Янукович как бы нам тоже нигде не упал, однако приянли голодранца
Будулай Алмазов 444
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Сегодня в 14:15
А где на тирана-упыря учат? Если человек выбирает профессию врача, то явно власть- не его идея-фикс. Россия бы Асада на приняла, хотя бы в благодарность за многолетнюю возможность иметь военную базу в Тартусе?
Гитлера вы упоминаете реже Путина. Расценки ниже?

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