​Наталья Комарова улетела в Москву обсуждать бюджет

Губернатор Югры Наталья Комарова принимает участие в заседании правительственной комиссии, которая проходит 30 октября в Москве под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

«Участники обсуждают проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части межбюджетных отношений. А также ход реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и национальных проектов в субъектах страны», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

29 октября правительство Югры внесло на рассмотрение в окружную думу проект бюджета региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В документе 15 государственных программ автономного округа интегрировано 11 национальных проектов. Объем их финансового обеспечения на три года превышает 45 миллиардов рублей.