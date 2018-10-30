​В Ханты-Мансийске сотрудница банка обокрала клиента

Полицейские Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы одной из финансовых организаций за совершение мошенничества. Жертвой преступницы стал 36-летний местный житель. Он сообщил стражам порядка, что с его кредитной карты похитили 20 тысяч рублей.

Полицейские установили причастность к краже 36-летней сотрудницы одной из кредитных организаций. «Установлено, что злоумышленница при оформлении карты, воспользовавшись банкоматом, сняла вышеуказанную сумму со счета клиента. Похищенные денежные средства потратила на личные нужды», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Девушке грозит два года лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.