​Правительство Югры приняло проект закона о трехлетнем бюджете региона

Правительство Югры по итогам заседания, которое провела губернатор Наталья Комарова, приняли проект закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Директор регионального департамента финансов – заместитель губернатора Вера Дюдина рассказала, что доходы региональной казны в 2019 году составят 187,6 миллиарда рублей, в 2020 году – 188,7 миллиарда, а в 2021 году – 189,1 миллиарда. Основными бюджетообразующими останутся налог на прибыль организаций, на доходы физических лиц и на имущество организаций. Их совокупная доля в общем объеме налоговых платежей составляет 94 процента.

Расходы югорского бюджета на 2019 год составят 208 миллиардов рублей, в 2020 - 213,5 миллиарда, а в 2021 – 215,2 миллиарда. 99,3 процента средств будут направлены на реализацию государственных программ.

Так, расходы на медицину планируется повысить на 8,2 процента. На решение жилищных вопросов собираются потратить 11 миллиардов рублей.

Трехлетний бюджет сформирован с дефицитом, который на 2019 год составит 20,4 миллиарда рублей, на 2020 год – 24,8 миллиарда, на 2021 год – 26 миллиардов.

«Правительство автономного округа понимает ответственность, которая связана с принятием дефицитного бюджета и необходимостью утверждения мер, направленных на мобилизацию доходных источников, - подчеркнула Вера Дюдина. - В этом вопросе мы активно реализуем налоговую политику и принимаем план мероприятий, направленных на эффективное бережное использование бюджетных ресурсов. Уже в текущем году, принимая корректировку бюджета, мы сформировали профицит, который и будет источником покрытия дефицита в 2019 году. В последующие два года мы предусматриваем источниками покрытия дефицита бюджета – привлечение заемных средств и возможность уточнения планов приватизации имущества, находящегося в государственной собственности. Эти меры позволят поддерживать долговую нагрузку в автономном округе на безопасном уровне».

Документ поддержали главы муниципалитетов, участвовавшие в заседании югорского правительства в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей. Теперь трехлетний бюджет предстоит рассмотреть депутатам думы автономного округа.