​Виталий Мутко прогулялся по Ханты-Мансийску

В пятницу, 26 октября, президент России Владимир Путин заместитель председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко работают в Ханты-Мансийске.

Пока главу государства ждут на Совете по межнациональным отношениям, вице-премьер посетил социально значимые объекты столицы Югры.

В частности, Виталий Мутко осмотрел новые квартиры в домах нового микрорайона «Иртыш». Особый интерес чиновника вызвал горнолыжный комплекс «Хвойный урман», расположившимся по соседству в микрорайоне «Южный», рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Также Виталий Мутко заинтересовался ходом ликвидации аварийного жилищного фонда в Ханты-Мансийске. Ему доложили, что к такому фонду на территории города относится 63 дома, в которых проживают около 700 семей. Местными властями уже проведены работы по заключению соответствующих контрактов. Всего же в микрорайон «Иртыш» уже переселены 500 семей, ранее проживавших в аварийном жилфонде.

«Расселять аварийные дома мы поможем. А вот что касается устройства общественных пространств – мяч у вас в руках: подумайте над этим. До середины 2019 года у вас есть возможность поработать над этим вопросом. Мы вместе с вами будем заниматься этим проектом. Я буду приезжать, оценивать, что сделано. Но это должно быть одно общее дело. Мы должны думать о тех, кто здесь живет», – обратился Виталий Мутко к представителям общественности.