​Минздрав уточнил место Ханты-Мансийска в рейтинге самых пьющих городов России

Минздрав усомнился в достоверности рейтинга самых пьющих городов страны, который составило маркетинговое агентство Zoom Market. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что список, составленный по результатам опроса по методу личных интервью только в 25 городах России, не может называться федеральным и являться достаточным для определения уровня потребления алкоголя в отдельном регионе России.

В Минздраве предложили опираться на общественный мониторинг «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации — 2017», пишет RNS.

«Согласно вышеуказанному рейтингу Саратовская область заняла 28-е место, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра — 25-е место, Пермский край — 81-е место», — отмечается в сообщении.

В списке Zoom Market Ханты-Мансийск занял второе место.