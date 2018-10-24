​СМИ опубликовали видео жестокого избиения девочки-подростка в Ханты-Мансийске

Агентство Ura.ru опубликовало видеозапись избиениями подростками сверстница. Утверждается, что инцидент произошел в Ханты-Мансийске.

На кадрах видно, как одна из девушек бьет ногами другую, лежащую на асфальте. Вскоре ее оттаскивают свидетели драки. Собеседник агентства рассказал, что пострадавшую избивали несколько человек на оживленной улице.

В пресс-службе СУ СКР по Югре siapress.ruподтвердили, что по факту опубликованной видеозаписи проводится процессуальная проверка, устанавливаются лица, причастные к избиению.

Ранее в соцсетях была распространена видеозапись пыток на двумя юношами: одного из них изнасиловали, второму обожгли пальцы паяльником. В посте утверждалось, что так хозяин гаража с друзьями «наказал» тех, кто проник на его территорию. После проверки возбуждено уголовное дело, задержаны два молодых человека. Кроме того, сыщики дадут правовую оценку действиям лиц, допустивших распространение видеозаписи в сети, по признакам преступлений «распространение порнографических материалов» и «нарушение неприкосновенности частной жизни».