​Ханты-Мансийск включили в число самых пьющих городов России

В октябре Ханты-Мансийск занял второе место в рейтинге самых пьющих городов страны, составленном независимым агентством Zoom Market.

Возглавил список Саратов, на третьем месте - Пермь. Также в топ-10 вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Социологи задали жителям 25 городов три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Опрос проводился по методу личных интервью, общая выборка составила 3 250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.