​В Ханты-Мансийском районе в ДТП пострадали два человека

В понедельник, 22 октября, в 14.30 на 891 километре автодороги «Р 404 Тюмень - Ханты-Мансийск» столкнулись ГАЗ и КамАЗ.
23-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, за рулем которого находился 48-летний водитель.
В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.
Фото: vk.com/gbdd86
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