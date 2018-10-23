​В Ханты-Мансийском районе в ДТП пострадали два человека

В понедельник, 22 октября, в 14.30 на 891 километре автодороги «Р 404 Тюмень - Ханты-Мансийск» столкнулись ГАЗ и КамАЗ.

23-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, за рулем которого находился 48-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.



Фото: vk.com/gbdd86