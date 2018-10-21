​В начале 2019 года в Госдуму внесут закон об адаптации мигрантов

К 15 января 2019 года в Госдуму будет внесен закон об адаптации мигрантов. Об этом во время панельной дискуссии «Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления при реализации мер по социально-культурной адаптации мигрантов», состоявшейся в рамках форума «Югра многонациональная», объявила начальник отдела по методическому обеспечению социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан ФАДН Виктория Леденёва.
«Раньше этими вопросами не занимались. Но миграцию остановить невозможно - люди всегда будут ехать туда, где можно заработать. Поэтому мы разрабатываем закон по социокультурной адаптации мигрантов. С его принятием выстроится полноценная система взаимодействия между органами власти, принимающим сообществом, общественными организациями и национальными объединениями по работе с мигрантами. Это первый такой закон не только в России, но и в мире. Мы уже согласовали его со всеми структурами. Крайняя точка его внесения в государственную думу РФ - 15 января 2019 года» , - цитирует Леденёву окружной департамент общественных и внешних связей.
Документ разрабатывается и с учетом югорских практик. В прошлом году представительница ФАДН уже приезжала в округ и успела лично познакомиться с опытом Нижневартовска по социокультурной адаптации мигрантов в округе: «Югру всегда слышно на федеральном уровне. У вас ведется активная работа по социокультурной адаптации мигрантов, поскольку в ваш регион на заработки приезжают люди самой разной национальности. Мы всегда говорим, что в России есть несколько регионов, куда мигранты активно едут в поисках работы - это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Югра. Поэтому для вашего региона особенно важно заниматься такой темой и выстраивать правильные межнациональные отношения».
Леденёва подчеркнула, что решение вопроса адаптации мигрантов не только сглаживает межнациональные конфликты, но и помогает нам самим «жить и чувствовать себя спокойно, как в родном доме, а не как среди чужих».
Считаю, что закон должен учитывать тот факт, что бОльшая часть этих мигрантов из стран бывшего Советского Союза. Россия заявила себя как правоприемницей СССР, следовательно мигранты из этих стран должны иметь право получения особого статуса или даже двойного гражданства. Второе, Россия должна обеспечить возможность изучения родного языка, и обеспечить для желающих факультативно обучение на родном языке по национальным учебным программам и образовательным стандартам, чтобы мигрантам, пожелавшие вернуться на родину могли беспрепятственно их детям продолжать учебу на родине. Третье - Россия ДОЛЖНА открывать русские школы в бывших странах СССР, чтобы русские, проживающие там могли получать полноценное образование по по действующим в РФ российским ученым программам и образовательным стандартам и беспрепятственно переезжать в Россию и продолжать образование на Родину. В этих русских школах на равно с русскими имели свободную и бесплатную возможность обучаться и дети нерусских национальностей с правом продолжать образование в вузах России.