​В начале 2019 года в Госдуму внесут закон об адаптации мигрантов

К 15 января 2019 года в Госдуму будет внесен закон об адаптации мигрантов. Об этом во время панельной дискуссии «Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления при реализации мер по социально-культурной адаптации мигрантов», состоявшейся в рамках форума «Югра многонациональная», объявила начальник отдела по методическому обеспечению социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан ФАДН Виктория Леденёва.

«Раньше этими вопросами не занимались. Но миграцию остановить невозможно - люди всегда будут ехать туда, где можно заработать. Поэтому мы разрабатываем закон по социокультурной адаптации мигрантов. С его принятием выстроится полноценная система взаимодействия между органами власти, принимающим сообществом, общественными организациями и национальными объединениями по работе с мигрантами. Это первый такой закон не только в России, но и в мире. Мы уже согласовали его со всеми структурами. Крайняя точка его внесения в государственную думу РФ - 15 января 2019 года» , - цитирует Леденёву окружной департамент общественных и внешних связей.

Документ разрабатывается и с учетом югорских практик. В прошлом году представительница ФАДН уже приезжала в округ и успела лично познакомиться с опытом Нижневартовска по социокультурной адаптации мигрантов в округе: «Югру всегда слышно на федеральном уровне. У вас ведется активная работа по социокультурной адаптации мигрантов, поскольку в ваш регион на заработки приезжают люди самой разной национальности. Мы всегда говорим, что в России есть несколько регионов, куда мигранты активно едут в поисках работы - это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Югра. Поэтому для вашего региона особенно важно заниматься такой темой и выстраивать правильные межнациональные отношения».

Леденёва подчеркнула, что решение вопроса адаптации мигрантов не только сглаживает межнациональные конфликты, но и помогает нам самим «жить и чувствовать себя спокойно, как в родном доме, а не как среди чужих».