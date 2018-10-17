​В детсаду «Сказка» Ханты-Мансийска десятки детей заразились сальмонеллезом

36 воспитанников ханты-мансийского детского сада «Сказка» за неделю заболели опасной инфекцией. Предварительная причина распространения сальмонеллеза - яйца, которые поставлял в дошкольное учреждение производитель из Омска.

По факту вспышки заболевания санврачи проводят расследование, сообщает «Югра-ТВ». Во время проведения проверки в детском саду обнаружены нарушения санитарных норм. Выписано пять штрафов на общую сумму в 70 тысяч рублей. Кроме того, Роспотребнадзор помогает родителям пострадавших детей составлять заявления о защите прав.