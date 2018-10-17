​В Ханты-Мансийске пьяный бесправник сбил женщину с ребенком на обочине

Полицейские окружной столицы задержали 47-летнего местного жителя, который сбил пешеходов, будучи нетрезвым.

В пресс-службе УМВД по Югре сообщили, что авария произошла вечером 16 октября на улице Патриса Лумумбы. ВАЗ вылетел на обочину и сбил 36-летнюю женщину и ее 5-летнего сына. Пострадавшие госпитализированы.

«Полицейскими установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он не имел водительского удостоверения и ранее никогда его не получал. В настоящее время югорчанин помещен в камеру для административно задержанных по ст. 12.8 КоАП РФ до решения суда», - отметили в ведомстве.