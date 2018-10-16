​Наталья Комарова поручила привлечь к продвижению «Духа огня» популярных блогеров

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила учитывать при утверждении медиаплана «Духа огня» выход фестиваля в интернет-пространство.

«Надо учитывать, что в интернете - свои методы информирования. Задача - привлечь самую разную аудиторию к нашему фестивалю. Для этого необходимо наладить взаимодействие с федеральными, местными блогерами. Зачастую, один удачный пост блогера оказывается эффективнее месяца рекламы на телевидении», - цитирует главу региона департамент общественных и внешних связей.

На заседании организационного комитета по подготовке и проведению международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» также обратили внимание на необходимость учесть договоренности, принятые на Студенческой весне, о том, чтобы во время фестиваля «Дух огня» провести первый форум старшеклассников и студентов «Креативный город».

«Задача организаторов - создать молодежную команду Югры, площадку, на которой можно было бы работать над генерацией разноплановых креативных проектов. Почему мы это привязываем к кинофестивалю? Потому что многие из этих креативных идей были связаны с кино. Речь шла о формировании творческих лабораторий, дизайн-студий, наполненных арт-объектами, лабораториями кино, театра и пластики, визуального искусства», - пояснила Наталья Комарова. Кроме того.

Глава региона предложила провести в рамках «Духа огня» персональную выставку картин Станислава Говорухина.

В заседании посредством видеоконференцсвязи приняли участие президент фестиваля Сергей Соловьев и вице-президент Мария Зверева, а также руководители профильных департаментов и учреждений автономного округа.

Темой ХVII фестиваля стали театр и кино. До 20 января будут сформированы программа кинофестиваля и состав жюри.