​В Шереметьево совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Ханты-Мансийск

В столичном аэропорту Шереметьево совершил вынужденную посадку лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Ханты-Мансийск. В самолете сработал датчик невыпуска стойки шасси, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Посадка прошла благополучно.