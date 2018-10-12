В столичном аэропорту Шереметьево совершил вынужденную посадку лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Ханты-Мансийск. В самолете сработал датчик невыпуска стойки шасси, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Посадка прошла благополучно.
В Шереметьево совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Ханты-Мансийск
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