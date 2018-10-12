Всю правду о геологической разведке расскажут на Фестивале науки в Ханты-Мансийске

18-20 октября в Ханты-Мансийске стартует Фестиваль науки. Он пройдет на площадке Музея геологии, нефти и газа. Торжественное открытие состоится 18 октября в 16:00. Фестиваль реализуется в рамках Всероссийского мероприятия под эгидой Министерства образования и науки России.

Среди участников Фестиваля — 57 ведущих музеев страны.

Отметим, что в 2016 году Музей геологии, нефти и газа впервые стал частью Фестиваля науки. На сегодняшний день это единственное учреждение культуры в Югре, участвующее в этом проекте.

Нынешняя программа Фестиваля науки включает в себя работу тематических площадок, раскрывающих виды и методы геологической разведки.

Участникам расскажут об основных методах разведочной геофизики и геологической разведки. Главным помощником и навигатором в познании станет интеллект-карта, заполнив которую, жители и гости окружной столицы узнают, на каких физических и химических законах базируется разведочная геофизика.

Генеральный партнер мероприятия «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».

Партнеры: МБУ «Музейно-выставочный центр», АУ «Югорский НИИ информационных технологий».