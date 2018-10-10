​СКР официально прокомментировал информацию о похищении детей в Ханты-Мансийске

В Следственном управлении СКР по Югре выступили с официальным заявлением по поводу распространяемой в среди родителей школьников информации о похищении детей.

«Данная информация не соответствует действительности. В следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре такие сообщения не поступали. Фактов совершения в городе Ханты-Мансийске преступлений в отношении малолетних детей, о которых сообщается в мессенджерах, не имеется», - говорится в сообщении.

«Страшилки» о том, что в Ханты-Мансийске возле школы к пятикласснику приставал неизвестный мужчина, который предлагал подвезти, угостить конфетами и купить игрушки, распространяются в популярных мессенджерах. Сообщения сопровождаются фотографией трех мужчин с подписью о том, что некая банда преступников похищает детей.

«Сообщения такого рода уже много лет распространяются через мессенджеры и социальные сети в разных субъектах Российской Федерации. СМИ сообщают, что только за последний год такие же сообщения приходили жителям Уфы, Брянска, Саранска, Омска, Смоленска, Нижнего Новгорода и десятка других городов России», - отметили в ведомстве.

Следователи порекомендовали жителям окружной столицы соблюдать меры безопасности и воспитывать детей правильно. «В случае, если вы обладаете информацией о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы по телефонам 102 или 112», - добавили в пресс-службе.