​Сыщики заключили под стражу 19-летнего хантымансийца, подозреваемого в изнасиловании юношей, и объявили в розыск оператора, снявшего пытки

19-летний житель Ханты-Мансийска, который подозревается в изнасиловании двух юношей в гаражном кооперативе, заключен под стражу. Он дает признательные показания. Также сыщики принимают меры к задержанию второго молодого человека, причастного к совершению преступления.

«По версии следствия, именно он осуществлял видеосъемку издевательств над потерпевшими. Он объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В начале октября в соцсетях была распространена видеозапись пыток на двумя юношами: одного из них изнасиловали, второму обожгли пальцы паяльником. В посте утверждалось, что так хозяин гаража с друзьями «наказал» тех, кто проник на его территорию.

Известно, что преступление совершено в 2017 году. Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера».

«В ходе следственных действий, допросов потерпевших, очевидцев, свидетелей по уголовному делу, а также самого обвиняемого, не получено информации о том, что лица, причастные к совершению преступления, являются активистами какой-либо молодежной преступной субкультуры. При этом, на данном этапе следствия обвиняемый признает свою вину, дает признательные показания», - подчеркнули в ведомстве.