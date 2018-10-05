​Налоговая банкротит визитную карточку Югры

Веллнесс-Отель «Югорская долина» оказался на грани банкротства из-за неисполненных налоговых обязательств. Межрайонная ИФНС № 1 по ХМАО подала соответствующее заявление в Арбитражный суд округа.

«Как сообщает в своем заявлении налоговая служба Югры, налогоплательщик Веллнесс-Отель «Югорская долина» имеет неисполненную обязанность по уплате обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере более 6,5 миллиона рублей. Заявитель полагает, что должник не способен исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и обладает признаками банкротства», - пояснили в пресс-службе инстанции.

Гендиректор «Курорты Югры» - дочернего предприятия «Югорской долины» Евгений Мелехин в беседе с корреспондентом siapress.ru обозначил свою позицию: «задолженность имеет краткосрочный характер, сумма задолженности будет погашаться, и предприятие должно быть выведено из банкротства».

По его словам, непростая финансовая ситуация у отеля сложилась после передачи комплекса сервисного обслуживания центру профпатологии в 2017 году. Предприятие лишилось большой части финансовых поступлений - порядка 200 миллионов рублей в год. Кроме того, было уволено около 200 сотрудников, что также потребовало серьезных затрат, что отразилось и на налоговой нагрузке. При этом с начала 2018 года предприятие сумело сократить налоговую задолженность с 13,7 миллиона рублей до 6,4 миллиона.

Судебное заседание назначено на 22 ноября.