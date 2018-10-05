​На югорском месторождении перевернулся МАН, пострадал водитель

В ночь на четверг, 4 октября, на территории Южно-Приобского месторождения в Ханты-Мансийском районе в ДТП пострадал человек.

43-летний водитель грузовика МАН не справился с управлением, машину занесло, и она перевернулась. В результате аварии водитель получил телесные повреждения.



Фото: vk.com/gbdd86

Всего за прошедшие сутки, по данным отдела пропаганды УГИБДД Югры, зарегистрировано пять ДТП, в которым травмированы пять человек.