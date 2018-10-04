​К собеседованию с Натальей Комаровой допущены три претендента на должность главы депспорта Югры

В Ханты-Мансийске состоялся очередной этап общественного отбора на должность директора департамента физической культуры и спорта Югры. Кандидаты на пост руководителя прошли оценку экспертного сообщества, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей. До финального этапа, собеседования с губернатором, допущены директор центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин, начальник управления государственной политики в сфере физической культуры и спорта департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Никандров и заместитель директора центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Виктория Прошкина

Мероприятие прошло под председательством первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова. В нем приняли участие члены комиссии по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров при губернаторе автономного округа, общественной палаты региона, приглашенные эксперты.

Кандидаты ответили на три блока обязательных вопросов, касающихся личных качеств и профессиональных компетенций, а также на дополнительные вопросы от экспертов.

Всего на пост директора депспорта претендовали 16 человек.