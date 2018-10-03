​Задержан подозреваемый в изнасиловании юноши в гаражном кооперативе Ханты-Мансийска

По делу о пытках и изнасиловании двух юношей в гаражном кооперативе Ханты-Мансийска задержан первый подозреваемый. 19-летнему местному жителю вскоре будет предъявлено обвинение по статье «насильственные действия сексуального характера». Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

О преступлении, которое было совершено в 2017 году, стало известно 1 октября. В соцсетях распространили пост о том, двух юношей подвергали пыткам за то, что они пробрались в чужой гараж. Утверждалось, что одного из них изнасиловали, а второму прижигали пальцы паяльником.

Задержанный молодой человек уже допрошен. Сейчас принимаются меры к установлению местонахождения всех лиц, причастных к совершению преступления. Кроме того, сыщики дадут правовую оценку действиям тех, кто распространил видеозаписи в интернете, по признакам преступлений «распространение порнографических материалов» и «нарушение неприкосновенности частной жизни».

«Следователями уже направлено поручение в специальное подразделение УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре об установлении сведений о том, где и кем была первично размещена видеозапись. Кроме этого направлено письмо в прокуратуру о рассмотрении вопроса принятия мер прокурорского реагирования с целью блокировки и удаления видеозаписи из публичного доступа», - уточнили в ведомстве.

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