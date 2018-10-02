​Раскрыты подробности дела о пытках и изнасиловании подростков в Ханты-Мансийске. Ответственность могут понести и администраторы пабликов

Сыщики Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело после проведенной проверки по сообщению, опубликованному в соцсетях, о пытках и изнасиловании двух юношей в столице Югры.

Как выяснилось, преступление совершено в одном из гаражных кооперативов города в 2017 году. Пострадавшие и двое очевидцев уже допрошены. Устанавливаются обстоятельства инцидента и лица, причастные к преступлению.

«Кроме этого, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям либо бездействию лиц, допустивших распространение видеозаписи в сети Интернет, - подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Югре. - Стоит отметить, что ранее в следственные органы СК России и органы полиции сообщение о данном преступлении не поступало, при этом, администраторы сообществ в социальной сети, к которым поступила эта информация, так же не обратились в правоохранительные органы».

1 октября в городских пабликах Ханты-Мансийска во «ВКонтакте» были опубликованы посты с сообщением о том, что двое молодых людей проникли в чужой гараж, за что его хозяин вместе с друзьями решили наказать нарушителей: одному юноше обожгли пальцы паяльников, второго - изнасиловали.