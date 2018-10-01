​СКР проверяет информацию о пытках и изнасиловании подростков в Ханты-Мансийске

Сотрудники Следственного комитета и полиции организовали проверку информации, опубликованной в соцсетях, о совершении преступлений в отношении двух подростков в Ханты-Мансийске.

В городских пабликах было опубликовано видео и сообщения, из которых следует, что двое молодых людей проникли в чужой гараж, где были пойманы владельцем и его друзьями. В наказание одному из подростков обожгли пальцы паяльником, второго - изнасиловали.

«В настоящее время следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего – место, дату, участников и очевидцев происшествия, возраст пострадавших лиц. Проводятся другие проверочные мероприятия. По результатам проверки следователи СКР примут процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.