​Чайка назначил нового Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора

На должность Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки назначен Олег Мавлютов, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Ранее он занимал должности старшего помощника прокурора Когалыма, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры автономного округа. С июля 2015 года работал заместителя прокурора Радужного.

Предшественник Мавлютова Михаил Альшевский в начале сентября ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.